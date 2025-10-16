Per difendere De Pasquale il Financial Times attacca la magistratura e insinua un complotto che non c’è

Stavolta l’Anm non ha prodotto uno dei suoi duri comunicati a difesa dell’indipendenza della magistratura, come generalmente fa contro i giornali critici. Né il Csm ha chiesto l’apertura di una “pr. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Per difendere De Pasquale, il Financial Times attacca la magistratura e insinua un complotto che non c’è

Argomenti simili trattati di recente

Il Ritorno a Casa: Insieme per la Serie C! ?Si torna a casa! Il Simonetta Lamberti riapre le sue porte e la nostra squadra del cuore è pronta a scendere in campo per difendere con onore la Serie C. ?Questo campionato è stato conquistato con sacrifici, sudore - facebook.com Vai su Facebook

Per difendere De Pasquale, il Financial Times attacca la magistratura e insinua un complotto che non c'è - Alla vigilia della sentenza d'appello contro il pm e il suo collega Spadaro, il quotidiano inglese dà voce ad alcuni “attivisti anti corruzione” secondo i quali i due stanno pagando il prezzo per aver ... Secondo ilfoglio.it