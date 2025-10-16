Per aumentare la potenza dei termosifoni si può usare il trucco della stagnola
Nonostante i termosifoni siano accesi a casa spesso sembra di gelare. C’è un sistema semplice ed economico per aumentare le performance dei caloriferi e le temperature di casa. Come? Basta munirsi di qualche foglio di carta stagnola. L’’alluminio è un grande conduttore di calore. Per impiegare la carta stagnola come rafforzativo per il termosifone, ci sono diverse soluzioni. La prima è collocare un foglio di alluminio tra il termosifone e muro, evitando che il calore si disperda sulla parete. Se si vuole accrescere ulteriormente l’efficacia di questo sistema si può applicare all’alluminio un pannello in polistirolo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
