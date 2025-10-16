Peppermint – L’angelo della vendetta | tutto quello che c’è da sapere sul film

Peppermint – L’angelo della vendetta: trama, cast e streaming del film. Questa sera, 16 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Peppermint – L’angelo della vendetta, film del 2018 diretto da Pierre Morel con protagonista Jennifer Garner. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Riley è sposata con Chris e ha una figlia di dieci anni, Carly; questi ultimi due, a causa di una ritorsione, vengono uccisi da Diego Garcia, un capo della malavita locale. Riley riesce a riconoscere gli assassini, ma nel processo che segue l’omicidio il giudice, essendo stato segretamente corrotto da Garcia, fa rapidamente chiudere il caso, adducendo come motivazione l’insufficienza di prove. 🔗 Leggi su Tpi.it

