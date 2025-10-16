Pensioni | dal 2027 serviranno tre mesi in più per tutti salvo che per attività gravose e usuranti

Roma, 16 ottobre 2025 – L’ aumento di tre mesi dei requisiti previdenziali dal 2027 scatterà per tutti: e così serviranno 67 anni e tre mesi per la pensione di vecchiaia e 43 anni e un mese per gli uomini e 42 anni e un mese per le donne per la cosiddetta pensione anticipata per lasciare il lavoro. Solo i lavoratori che svolgono attività gravose e usuranti saranno esentati dall’incremento. E’ quanto prevede il Documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles e in Parlamento. Il che vuol dire che le altre soluzioni proposte innanzitutto dalla Lega sono state escluse. Anche se il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, insiste nel voler combattere fino in fondo la battaglia per evitare l’aumento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

