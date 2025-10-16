Pensioni cosa cambia nel 2027 per chi compie 67 anni Tutte le novità

Ilgiornale.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2027 potrebbe segnare una nuova svolta per le pensioni italiane. Dopo anni di tregua, il meccanismo che lega l’età pensionabile all’aspettativa di vita è pronto a rimettersi in moto. Ma al momento, tra automatismi di legge e ipotesi di blocco, la situazione resta in equilibrio precario. Oggi la pensione di vecchiaia a 67 anni, niente aumenti fino al 2026. Ad oggi, per andare in pensione di vecchiaia servono 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi. Il requisito è fissato dalla legge Fornero e resterà invariato fino al 31 dicembre 2026. Sul fronte della pensione anticipata, la soglia resta di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, con una finestra di tre mesi prima della decorrenza effettiva dell’assegno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

pensioni cosa cambia nel 2027 per chi compie 67 anni tutte le novit224

© Ilgiornale.it - Pensioni, cosa cambia nel 2027 per chi compie 67 anni. Tutte le novità

Argomenti simili trattati di recente

pensioni cosa cambia 2027Pensione cosa cambia nel 2027 per chi compie 67 anni: tutte le novità - Il sottosegretario al Lavoro (Durigon) ha dichiarato che si valuta l’inserimento del congelamento dell’età pensionabile nella manovra di bilancio, per “non far scattare” l’innalzamento automatico a 67 ... Da msn.com

pensioni cosa cambia 2027Pensione anticipata nel 2027: cosa cambia con le nuove misure in Manovra - L’adeguamento alla speranza di vita farà slittare in avanti l’età di uscita dal lavoro. Riporta msn.com

pensioni cosa cambia 2027Pensioni a 67 anni e 3 mesi da 2027, com'è aumentata età pensionabile in Italia in 20 anni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pensioni a 67 anni e 3 mesi da 2027, com'è aumentata età pensionabile in Italia in 20 anni ... Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Pensioni Cosa Cambia 2027