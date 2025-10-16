È caos pensioni in Italia alla vigilia della stesura della legge di Bilancio per il 2026. Dopo mesi di riflessioni e ipotesi, sembra che il governo italiano abbia deciso di non bloccare l’aumento dell’età pensionabile per tutti i lavoratori, ma solo per coloro che svolgono lavori gravosi e usuranti. La conferma sarebbe giunta dal testo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pensioni, congelati i termini per l’età solo per i lavori usuranti: quali sono le professioni interessate