Pensioni | aumentano i requisiti salvi i lavori usuranti

Scuolalink.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Manovra 2026 introduce novità per le pensioni. Dal 2027, è previsto un aumento graduale dei requisiti di accesso legato all'aspettativa di vita. Questa modifica non riguarderà chi svolge lavori usuranti e gravosi. Si stima un aumento di tre mesi per l'età pensionabile, portando a nuove condizioni per la maggior parte dei lavoratori italiani che si preparano al ritiro.Come cambiano i requisiti per le pensioniIl sistema previdenziale si prepara a un nuovo aggiornamento. Il Documento Programmatico di Bilancio per il 2026 ha confermato il ritorno dell'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

pensioni aumentano i requisiti salvi i lavori usuranti

© Scuolalink.it - Pensioni: aumentano i requisiti, salvi i lavori usuranti

Leggi anche questi approfondimenti

pensioni aumentano requisiti salviPensioni a 67 anni e 3 mesi da 2027, com'è aumentata età pensionabile in Italia in 20 anni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pensioni a 67 anni e 3 mesi da 2027, com'è aumentata età pensionabile in Italia in 20 anni ... tg24.sky.it scrive

pensioni aumentano requisiti salviPensioni: aumento requisiti a esclusione dei lavori usuranti e gravosi - Usuranti e gravosi uniche categorie di lavoratori per le quali dal 2027 non scatteranno gli aumenti dell'età pensionabile: lo prevede la Manovra 2026. Segnala msn.com

pensioni aumentano requisiti salviPensioni a 67 anni addio, aumentano i mesi per tutti tranne per "precoci" e "usuranti" - Nel 2027 le pensioni prevederanno l'uscita a 67 anni e un mese, poi un mese in più ogni anno con la soluzione a scalini ma crescono anche i contributi ... Da virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Pensioni Aumentano Requisiti Salvi