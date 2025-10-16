Pensioni | aumentano i requisiti salvi i lavori usuranti
La Manovra 2026 introduce novità per le pensioni. Dal 2027, è previsto un aumento graduale dei requisiti di accesso legato all'aspettativa di vita. Questa modifica non riguarderà chi svolge lavori usuranti e gravosi. Si stima un aumento di tre mesi per l'età pensionabile, portando a nuove condizioni per la maggior parte dei lavoratori italiani che si preparano al ritiro.Come cambiano i requisiti per le pensioniIl sistema previdenziale si prepara a un nuovo aggiornamento. Il Documento Programmatico di Bilancio per il 2026 ha confermato il ritorno dell'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
