Pensioni 2026 | chi evita davvero l’aumento dell’età pensionabile

La bozza della Manovra 2026 conferma che è atteso un aumento dell’età pensionabile (adeguamento alla speranza di vita) a partire dal 2027. Tuttavia, il Governo sta valutando un blocco selettivo solo per alcune categorie: lavoratori precoci e coloro che svolgono lavori usurantigravosi. Le uscite anticipate come Quota 103, Opzione Donna e Ape Social dovrebbero essere confermate nel frattempo. Che cosa prevede la Manovra 2026 sulle pensioni. Secondo le ricostruzioni giornalistiche più aggiornate, la Legge di Bilancio 2026 prevede il mantenimento del meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

