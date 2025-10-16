Il 2027 potrebbe segnare una nuova svolta per le pensioni italiane. Dopo anni di tregua, il meccanismo che lega l’età pensionabile all’aspettativa di vita è pronto a rimettersi in moto. Ma al momento, tra automatismi di legge e ipotesi di blocco, la situazione resta in equilibrio precario. Oggi: pensione di vecchiaia a 67 anni, niente aumenti fino al 2026. Ad oggi, per andare in pensione di vecchiaia servono 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi. Il requisito è fissato dalla legge Fornero e resterà invariato fino al 31 dicembre 2026. Sul fronte della pensione anticipata, la soglia resta di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, con una finestra di tre mesi prima della decorrenza effettiva dell’assegno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pensione cosa cambia nel 2027 per chi compie 67 anni: tutte le novità