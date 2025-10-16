Pensione anticipata nel 2027 | cosa cambia con le nuove misure in Manovra

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 1° gennaio 2027 l’età pensionabile in Italia salirà da 67 anni a 67 anni e 3 mesi. Un adeguamento previsto per legge, legato all’aumento della speranza di vita certificato dall’Istat. Dopo il rallentamento causato dalla pandemia, gli indicatori demografici tornano a crescere e con essi i requisiti per accedere alla pensione. Il sistema previdenziale si adatta così all’allungamento della vita media, ma l’impatto rischia di farsi sentire soprattutto tra i lavoratori più anziani. L'intervento di contenimento. Per questo il governo, nella legge di Bilancio 2026, sta valutando un intervento di contenimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

