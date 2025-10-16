Peluche perso in treno il papà lancia un appello | Era un regalo della mamma che è morta
Alexander Komm, tedesco, è in viaggio in Italia con i suoi due figli di 7 e 10 anni. Il peluche è stato perso sul regionale da Pescara a Roseto degli Abruzzi. Il post su Facebook rilanciato da 15mila utenti. 🔗 Leggi su Repubblica.it
