Peluche perso in treno il papà lancia un appello | Era un regalo della mamma che è morta

Repubblica.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alexander Komm, tedesco, è in viaggio in Italia con i suoi due figli di 7 e 10 anni. Il peluche è stato perso sul regionale da Pescara a Roseto degli Abruzzi. Il post su Facebook rilanciato da 15mila utenti. 🔗 Leggi su Repubblica.it

peluche perso in treno il pap224 lancia un appello era un regalo della mamma che 232 morta

© Repubblica.it - Peluche perso in treno, il papà lancia un appello: “Era un regalo della mamma che è morta”

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Peluche Perso Treno Pap224