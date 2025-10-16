Pellegatti | Stadio importante o per una cessione o per nuovi investitori Il fulcro del Milan …

Carlo Pellegatti, giornalista, parla ancora di una possibile e futura cessione del Milan da parte di Gerry Cardinale. Chiave lo stadio? La ricostruzione da 'YouTube'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pellegatti: “Stadio importante o per una cessione o per nuovi investitori. Il fulcro del Milan …”

Altri contenuti sullo stesso argomento

CESSIONE DEL MILAN, LE NOVITÀ Pellegatti: “Avere un nuovo stadio può portare a un accelerazione della trattativa tra Gerry Cardinale, che pare avere idee molto chiare sul futuro del Club, e la famiglia Steinbrenner, proprietaria degli Yankees. Con il conse - facebook.com Vai su Facebook

#MilanNapoli #milan #SempreMilan #SerieA #Pellegatti: "Il discorso stadio potrebbe essere un'ulteriore spinta per gli #Steinbrenner" - X Vai su X

Pellegatti: “Steinbrenner interessati al nuovo stadio”. Cardinale, la possibile cessione ed Elliott - Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, parla della questione stadio e dell'intreccio tra Cardinale, gli Steinbrenner ed Elliott. Riporta msn.com

“Beppe, svendi casa tua. È una speculazione edilizia”: la protesta a Palazzo Marino contro la cessione dello stadio Meazza - Cittadini e attivisti manifestano contro la cessione dell'area di San Siro, definita una "speculazione edilizia" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Secondo Pellegatti, ci potrebbe essere un'accelerazione della trattativa tra Cardinale e la famiglia Steinbrenner - it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso sulla questione stadio: "L’altro tema caldo è quello relativo ... milannews.it scrive