Pellegatti | Stadio importante o per una cessione o per nuovi investitori Il fulcro del Milan …

Pianetamilan.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Pellegatti, giornalista, parla ancora di una possibile e futura cessione del Milan da parte di Gerry Cardinale. Chiave lo stadio? La ricostruzione da 'YouTube'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

pellegatti stadio importante o per una cessione o per nuovi investitori il fulcro del milan 8230

© Pianetamilan.it - Pellegatti: “Stadio importante o per una cessione o per nuovi investitori. Il fulcro del Milan …”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Pellegatti: “Steinbrenner interessati al nuovo stadio”. Cardinale, la possibile cessione ed Elliott - Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, parla della questione stadio e dell'intreccio tra Cardinale, gli Steinbrenner ed Elliott. Riporta msn.com

“Beppe, svendi casa tua. È una speculazione edilizia”: la protesta a Palazzo Marino contro la cessione dello stadio Meazza - Cittadini e attivisti manifestano contro la cessione dell'area di San Siro, definita una "speculazione edilizia" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Secondo Pellegatti, ci potrebbe essere un'accelerazione della trattativa tra Cardinale e la famiglia Steinbrenner - it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso sulla questione stadio: "L’altro tema caldo è quello relativo ... milannews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pellegatti Stadio Importante Cessione