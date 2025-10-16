Pedone investito in via Chiarini ad Arezzo
: 74enne soccorso dal 118, sul posto anche l’elisoccorso Pegaso 2 Alle ore 19.25 è stato attivato il servizio di emergenza 118 della ASL TSE per un investimento avvenuto in via Chiarini, ad Arezzo. La persona coinvolta è un uomo di 74 anni. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale, l’automedica di Arezzo, un’ambulanza della Croce Bianca e l’elisoccorso Pegaso 2. Le condizioni dell’uomo e la dinamica dell’incidente sono in corso di accertamento. Notizia in aggiornamento. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it
