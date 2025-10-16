Pedone investito da una vettura | grave 74enne

Arezzonotizie.it | 16 ott 2025

Ha 74 anni l'uomo investito da una vettura mentre attraversava la strada in via Chiarini ad Arezzo. L'episodio è avvenuto questa sera, 16 ottobre, poco prima delle 20 nei pressi del supermercato Conad in corrispondenza dell'incrocio. Sul posto è intervenuto il personale sanitario dell'emergenza. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

