Pedaggi in autostrada la decisione della Consulta fa scattare gli aumenti | cosa cambia
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi i rinvii disposti dal Governo negli ultimi anni sugli aumenti dei pedaggi autostradali. La paventata diminuzione delle tariffe resta dunque un'illusione. Con la sentenza n. 147 depositata il 14 ottobre 2025, i giudici hanno bloccato i. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
