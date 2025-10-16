Pecoraro Scanio | In Campania serve una scossa di partecipazione

Roma, 16 ott. (askanews) - "È partita la sfida per il voto in Campania del 23 e 24 novembre, con la presentazione della Lista Fico, la lista del candidato presidente Roberto Fico", dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura e promotore della rete EcoDigital, stamani alla presentazione presso l'Hotel Mediterraneo. "Siamo davanti a un momento decisivo - prosegue Pecoraro Scanio - perché il vero nemico del cambiamento nelle nostre regioni non è un avversario politico, ma l'astensionismo, in particolare quello dei giovani. È fondamentale che tornino a credere nella partecipazione, perché solo attraverso il voto e l'impegno civico possiamo costruire un futuro migliore per la Campania e per l'Italia". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

