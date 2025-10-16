Pechino Express L’Estremo Oriente | cast completo e rotta 2026

Zaini in spalla e passaporto alla mano: il quadro di Pechino Express – L’Estremo Oriente è finalmente completo! Le dieci coppie sono pronte a imbarcarsi per quella che si preannuncia come l’avventura più estrema di sempre. Scopriamo insieme chi affronterà questo viaggio indimenticabile, che ci porterà nel 2026 su Sky e in streaming solo su NOW. Ecco le coppie pronte a partire. Il cast di questa edizione è un mix esplosivo di volti noti e legami sorprendenti, pronto a farci emozionare, ridere e tifare. Alle cinque coppie già annunciate, se ne aggiungono oggi altrettante, definendo così la griglia di partenza ufficiale. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Pechino Express L’Estremo Oriente: cast completo e rotta 2026

