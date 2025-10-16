Pechino Express 2026 il cast ufficiale e la rotta estrema | tutte le coppie e le sorprese di stagione

Pechino Express 2026, chi parte per l’Estremo Oriente. Tutto pronto per la nuova edizione di Pechino Express 2026, il reality Sky Original prodotto da Banijay Italia. Le dieci coppie concorrenti sono ufficialmente attese all’imbarco per un viaggio che promette di essere il più “estremo” di sempre, attraversando Indonesia, Cina e Giappone. Le coppie in gara: c’è Fiona May. Le prime cinque già annunciate sono: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, “gli Spassusi”;. Chanel Totti e Filippo Laurino, “i Raccomandati”;. Jo Squillo e Michelle Masullo, “le DJ”;. Candelaria e Camila Solórzano; (“Le Albiceleste”). 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Pechino Express 2026, il cast ufficiale e la rotta “estrema”: tutte le coppie e le sorprese di stagione

