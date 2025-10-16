Pechino Express 2026 | i concorrenti della nuova edizione
In arrivo il prossimo anno. Prima di chiudere la valigia e imbarcarsi, mancavano ancora pochi dettagli sulla nuova avventura di Pechino Express, ma ora il quadro è completo: le coppie sono ufficialmente pronte a partire per lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia, in arrivo nel 2026 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Ad affrontare questa nuova e avvincente sfida saranno dieci coppie di viaggiatori, cinque già annunciate e cinque appena svelate. Le nuove coppie sono: Fiona May e Patrick Stevens, Steven Basalari e Viviana Vizzini, Tay Vines e Assane Diop, Elisa Maino e Mattia Stanga, Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani. 🔗 Leggi su 361magazine.com
