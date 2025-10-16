Pechino Express 2026 | chi sono i concorrenti della nuova edizione Le coppie in gara

Roma, 16 ottobre 2025 – Sono finalmente state svelate le coppie che parteciperanno alla nuova edizione di ‘Pechino Express’. Lo show che dovrebbe arrivare su Sky e Now non prima del 2026, questa volta attraverserà Cina, Giappone e Indonesia e promette di essere il più estremo di sempre. La rotta si intitolerà: ‘Pechino Express – L’Estremo Oriente’. Accanto a Costantino della Gherardesca – confermato come padrone di casa – ci saranno Giulia Salemi, Lillo e Guido Meda e ciascuno dei tre racconterà un Paese differente (rispettivamente Cina, Indonesia e Giappone). Ma i veri protagonisti saranno i venti vip che, a coppie, decideranno di mettersi in gioco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pechino Express 2026: chi sono i concorrenti della nuova edizione. Le coppie in gara

Altre letture consigliate

Pechino Express 2026: chi sono i concorrenti della nuova edizione. Le coppie in gara - Accanto a lui ci saranno Giulia Salemi, Lillo e Guido Meda. Lo riporta quotidiano.net

Pechino Express: tutte le coppie 2026 svelate e i concorrenti da tenere d'occhio - Il cast di Pechino Express 2026 è da urlo: Chanel Totti, Jo Squillo, Fiona May, Biagio Izzo e tanti altri pronti a partire tra Indonesia, Cina e ... alfemminile.com scrive

Pechino Express 2026, ecco chi sono le coppie del show di Sky - Prima di chiudere la valigia e imbarcarsi mancavano ancora un po' di informazioni sulla nuova avventura di Pechino Express, ma oggi si definisce tutto il quadro e le coppie sono ufficialmente attese a ... Scrive ansa.it