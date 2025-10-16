"Ci vorrebbero tanti Boni nelle liste" dice Paolo Brandi in uscita da quartier generale di Sant’Agostino. Lascia la segreteria provinciale "per scelta personale", ma sul piatto dell’addio - o dell’arrivederci - c’è il metodo candidature e una campagna elettorale "brutta" che "non mi appartengono". Il riferimento a Boni, sul podio delle preferenze con undicimila voti accompagnato dall’exploit del partito in tutta la vallata e ora dato sulla soglia della giunta Giani, serve a Brandi per dire che Boni è stato un candidato "che ha unito, capace di mobilitare tutto il Pd". Immagine che rovescia a proposito della campagna elettorale "brutta, perchè molto ripiegata su se stessa, vale per entrambe le coalizioni: non ho sentito nessuno spiegare una proposta, un’idea di sviluppo al di là di slogan su sanità e infrastrutture". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pd, la tempesta dopo la vittoria. Brandi si dimette, Croci all’attacco. Il ticket Boni-Casini per la giunta