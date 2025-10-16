Pd la tempesta dopo la vittoria Brandi si dimette Croci all’attacco Il ticket Boni-Casini per la giunta
"Ci vorrebbero tanti Boni nelle liste" dice Paolo Brandi in uscita da quartier generale di Sant’Agostino. Lascia la segreteria provinciale "per scelta personale", ma sul piatto dell’addio - o dell’arrivederci - c’è il metodo candidature e una campagna elettorale "brutta" che "non mi appartengono". Il riferimento a Boni, sul podio delle preferenze con undicimila voti accompagnato dall’exploit del partito in tutta la vallata e ora dato sulla soglia della giunta Giani, serve a Brandi per dire che Boni è stato un candidato "che ha unito, capace di mobilitare tutto il Pd". Immagine che rovescia a proposito della campagna elettorale "brutta, perchè molto ripiegata su se stessa, vale per entrambe le coalizioni: non ho sentito nessuno spiegare una proposta, un’idea di sviluppo al di là di slogan su sanità e infrastrutture". 🔗 Leggi su Lanazione.it
