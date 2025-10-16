PayCare ’riaccende’ la crisi Chiesto incontro urgente da Fim Cisl e Fiom Cgil

Vertenza PayCare di Monteriggioni: Fim Cisl e Fiom Cgil chiedono un incontro urgente alla Regione, alle istituzioni locali e ai rappresentanti politici. Affinché si apra immediatamente un tavolo di confronto con l’azienda. Un quadro drammatico, visto che nessuna novità si registra a due mesi e mezzo dalla scadenza della Cassa integrazione – fissata al 31 dicembre 2025 – per i ventitré lavoratori dell’azienda. Con l’aggiunta anche dei tredici dipendenti della commessa Nexi. Un totale, quindi, di trentasei addetti che si trovano adesso nell’incertezza completa per il loro futuro. E che rischiano di rimanere senza occupazione e tutele, in mancanza di prospettive da parte del’azienda per il rilancio della produzione o per il rientro al lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

