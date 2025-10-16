pavia est striscioni di protesta contro il trasferimento del campo sinti ma i residenti prendono le distanze

Pavia, 16 ottobre 2025 – “Quanti voti al metro quadro?” Mentre si attende la discussione in Consiglio comunale sull’ultima proposta formulata dalla giunta relativamente al trasferimento di alcune famiglie attualmente residenti nel campo sinti di piazzale Europa, a Pavia Est sono comparsi due striscioni. Uno molto sintetico con scritto: “No allo spostamento del campo sinti” e un altro molto più polemico. “I voti dei sinti valgono caro – si leggeva – Qualcuna si è venduta un terreno del Comune ai sinti + o – allo stesso prezzo della casa che la sua famiglia ha comprato a un prezzo di favore dalla Provincia”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

