Pavia Est striscioni di protesta contro il trasferimento del campo sinti Ma i residenti prendono le distanze
Pavia, 16 ottobre 2025 – “Quanti voti al metro quadro?” Mentre si attende la discussione in Consiglio comunale sull’ultima proposta formulata dalla giunta relativamente al trasferimento di alcune famiglie attualmente residenti nel campo sinti di piazzale Europa, a Pavia Est sono comparsi due striscioni. Uno molto sintetico con scritto: “No allo spostamento del campo sinti” e un altro molto più polemico. “I voti dei sinti valgono caro – si leggeva – Qualcuna si è venduta un terreno del Comune ai sinti + o – allo stesso prezzo della casa che la sua famiglia ha comprato a un prezzo di favore dalla Provincia”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
MilanoPaviaTV - Canale78 Striscioni, cartelli e oltre duecento persone riunite giovedì sera in piazza Bettini. Residenti e commercianti si oppongono al progetto di riqualificazione che trasformerà l’area in una piazza tattica, con panchine, tavoli e una nuova via - facebook.com Vai su Facebook
Pavia Est, striscioni di protesta contro il trasferimento del campo sinti. Ma i residenti prendono le distanze - Il comitato di Quartiere ha rimosso tutto “perché purtroppo lede indirettamente il nostro sforzo di portare avanti un confronto e un opposizione con toni civili” ... Come scrive ilgiorno.it
Emergenza casa, protesta in prefettura: «Settecento famiglie in attesa, 170 alloggi popolari inagibili» - Settecento famiglie in attesa di una casa popolare, 170 alloggi sociali inagibili e i fondi non bastano per sistemarli e assegnarli. Segnala laprovinciapavese.gelocal.it