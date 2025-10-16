Paura alla scuola materna | evacuati i bimbi per una fuga di gas
Mattinata fuori dall’ordinario quella di mercoledì 15 ottobre per i piccoli alunni della scuola materna di Bosentino, sull’Altopiano della Vigolana. Intorno alle 9, un sospetto odore di gas ha messo in allerta il personale scolastico, che ha immediatamente dato l’allarme e avviato le procedure di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
TG7 Basilicata News. Attimi di paura sulla A2, Aggressione scuola a Maschito, No droghe LSD - facebook.com Vai su Facebook
Paura a #roma, finti parenti vanno a #scuola a prendere un bambino: «Erano stranieri, nessuno li ha mai visti». Vengo... - X Vai su X
Terremoto nelle Marche, paura per una scossa di magnitudo 4.4: alcune scuole evacuate - La costa marchigiana è stata scossa da un terremoto di magnitudo 4. Secondo orizzontescuola.it
Spruzzano spray urticante a scuola: studenti e prof evacuati, scattano i soccorsi - Firenze, 30 maggio 2025 – Paura alle scuole superiori “Cellini” di via Masaccio. Lo riporta lanazione.it
Spruzzano spray urticante a scuola. Evacuati studenti e professori - Paura alle scuole superiori “Cellini” di via Masaccio. Secondo lanazione.it