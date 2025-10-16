Paura al liceo Marconi | si sprigiona sostanza nell’aria numerosi intossicati e scuola evacuata FOTO
Paura al liceo statale “Marconi” di Pescara, dove nella mattinata di giovedì 16 ottobre, subito dopo l’ora di ingresso, in un'aula si sarebbe sprigionata una sostanza irritante o intossicante di cui non si conosce ancora l’origine. Alcuni ragazzi, stando alle prime informazioni, avrebbero. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Contenuti che potrebbero interessarti
“Free Palestine” e poi la paura: studenti del liceo Caravillani a Roma aggrediti all’uscita da scuola - X Vai su X
LICEI: Il tuo futuro è qui. Il prossimo capitolo della tua storia scolastica sta per iniziare, e noi siamo pronti a scriverlo insieme a te. Ti aspettiamo ai nostri Open Day per scoprire la nostra offerta formativa: Liceo Scientifico, per chi non ha paura delle sfide e vuo - facebook.com Vai su Facebook