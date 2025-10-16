Paura al liceo Marconi di Pescara quattro persone in ospedale per intossicazione da ammoniaca Evacuata la scuola

16 ott 2025

L’Asl: “La scuola è stata immediatamente evacuata e sul posto sono intervenute le squadre del 118 della Asl di Pescara, che hanno attivato il protocollo di maxiemergenza e allestito un Posto medico avanzato davanti all’istituto". 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

paura al liceo marconi di pescara quattro persone in ospedale per intossicazione da ammoniaca evacuata la scuola

Paura al liceo Marconi di Pescara, quattro persone in ospedale per intossicazione da ammoniaca. Evacuata la scuola

