Paura al liceo Marconi di Pescara quattro persone in ospedale per intossicazione da ammoniaca Evacuata la scuola

L’Asl: “La scuola è stata immediatamente evacuata e sul posto sono intervenute le squadre del 118 della Asl di Pescara, che hanno attivato il protocollo di maxiemergenza e allestito un Posto medico avanzato davanti all’istituto". 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Paura al liceo Marconi di Pescara, quattro persone in ospedale per intossicazione da ammoniaca. Evacuata la scuola

