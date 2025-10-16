Paura al liceo Marconi di Pescara quattro persone in ospedale per intossicazione da ammoniaca Evacuata la scuola

L’Asl: “La scuola è stata immediatamente evacuata e sul posto sono intervenute le squadre del 118 della Asl di Pescara, che hanno attivato il protocollo di maxiemergenza e allestito un Posto medico avanzato davanti all’istituto". 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Paura al liceo Marconi di Pescara, quattro persone in ospedale per intossicazione da ammoniaca. Evacuata la scuola

Approfondisci con queste news

PESCARA, LICEO MARCONI CHIUSO ANCHE DOMANI: PER LE ANALISI ARPA OCCORRONO 24 ORE Dopo la grande paura di oggi e l'emissione di una sostanza anomala nell'aria, è molto intenso il lavoro dei tecnici ambientali su ciò che è accaduto al Lic - facebook.com Vai su Facebook

Evacuato liceo a Pescara, emergenza sanitaria a scuola: 5 persone al pronto soccorso. Paura tra gli studenti: «Ho visto le mie amiche uscire piangendo» - X Vai su X

Paura al liceo Marconi di Pescara, quattro persone in ospedale per intossicazione da ammoniaca. Evacuata la scuola - L’Asl: “La scuola è stata immediatamente evacuata e sul posto sono intervenute le squadre del 118 della Asl di Pescara, che hanno attivato il protocollo ... Si legge su affaritaliani.it

Liceo evacuato a Pescara per sostanza intossicante: malori. “Lacrime agli occhi, abbiamo avuto paura” - emergenze: fatti uscire oltre mille studenti, alcuni portati in ospedale per difficoltà respiratorie. Scrive quotidiano.net

Sostanza urticante nell'aria, paura al liceo Marconi - Il liceo Marconi di Pescara è stato evacuato questa mattina dopo che alcuni studenti e studentesse hanno avvertito lievi malori per aver probabilmente inalato una sostanza lanciata dentro un'aula dell ... Secondo ansa.it