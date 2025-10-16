Paura al liceo Marconi di Pescara quattro persone in ospedale per intossicazione da ammoniaca Evacuata la scuola

Affaritaliani.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Asl: “La scuola è stata immediatamente evacuata e sul posto sono intervenute le squadre del 118 della Asl di Pescara, che hanno attivato il protocollo di maxiemergenza e allestito un Posto medico avanzato davanti all’istituto". 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

paura al liceo marconi di pescara quattro persone in ospedale per intossicazione da ammoniaca evacuata la scuola

© Affaritaliani.it - Paura al liceo Marconi di Pescara, quattro persone in ospedale per intossicazione da ammoniaca. Evacuata la scuola

Approfondisci con queste news

paura liceo marconi pescaraPaura al liceo Marconi di Pescara, quattro persone in ospedale per intossicazione da ammoniaca. Evacuata la scuola - L’Asl: “La scuola è stata immediatamente evacuata e sul posto sono intervenute le squadre del 118 della Asl di Pescara, che hanno attivato il protocollo ... Si legge su affaritaliani.it

paura liceo marconi pescaraLiceo evacuato a Pescara per sostanza intossicante: malori. “Lacrime agli occhi, abbiamo avuto paura” - emergenze: fatti uscire oltre mille studenti, alcuni portati in ospedale per difficoltà respiratorie. Scrive quotidiano.net

paura liceo marconi pescaraSostanza urticante nell'aria, paura al liceo Marconi - Il liceo Marconi di Pescara è stato evacuato questa mattina dopo che alcuni studenti e studentesse hanno avvertito lievi malori per aver probabilmente inalato una sostanza lanciata dentro un'aula dell ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Paura Liceo Marconi Pescara