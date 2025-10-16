Paul Magnier implacabile al Tour of Guangxi | terza vittoria da sprinter dominante
Paul Magnier continua a dominare il Tour of Guangxi, ultimo evento della stagione per quanto riguarda il calendario World Tour. Il velocista francese aveva già dettato legge nelle prime due tappe e si è imposto anche nella terza frazione, che proponeva un paio di difficoltà altimetriche (1,7 km al 5,8% e 1 km al 3,7% di pendenza media) prima degli ultimi tredici chilometri. L’alfiere della Soudal Quick-Step ha prevalso in volata a Bama, regolando il belga Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe) e il tedesco Max Kanter (XDS Astana Team). Da segnalare la quinta posizione dell’italiano Daniel Skerl (Bahrain-Victorious), giunto alle spalle del polacco Stanislaw Aniolkowski (Cofidis). 🔗 Leggi su Oasport.it
