Ancora poche ore e si alzerà finalmente il sipario sul Grand Prix de France, evento che apre ufficialmente il circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico. Il ghiaccio di Angers darà subito dei responsi molto interessanti, considerando soprattutto il significativo fermento nella specialità individuale maschile e nella danza sul ghiaccio. Tra gli uomini è infatti previsto subito uno scontro d’altissima classifica tra due grandi protagonisti del movimento. In terra transalpina sarà infatti della partita il Campione del Mondo in carica Ilia Malinin, noto per la sua straordinaria semplicità di esecuzione dei salti quadrupli, axel compreso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico: al via il Grand Prix De France. Belle sfide negli uomini e nella danza