patrimonio digitalizzato si aprono gli archivi multimediali di umbria jazz

Un accordo che consente la fruizione del patrimonio audiovisivo delle edizioni estive e invernali di Umbria Jazz, digitalizzato e dichiarato di interesse storico e rappresenta un passo fondamentale per la valorizzazione e l’accessibilità pubblica di un archivio di eccezionale valore culturale e musicale. E’ stata firmata ieri la convenzione tra Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell’Umbria - Ministero della Cultura e la Fondazione di partecipazione Umbria Jazz relativa alla fruizione e consultazione degli archivi multimediali delle edizioni estive (dal 1979 al 2017) e di quelle invernali (dal 1993 al 2012) della manifestazione Umbria Jazz. 🔗 Leggi su Lanazione.it

