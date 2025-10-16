Patrick Schwarzenegger angelo custode e cheerleader della moglie Abby Champion alla sfilata di Victoria’s Secret

Vanityfair.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un mese dopo il matrimonio, l’attore di White Lotus ha trasformato la passerella della moglie in un momento di pura celebrazione romantica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

patrick schwarzenegger angelo custode e cheerleader della moglie abby champion alla sfilata di victoria8217s secret

© Vanityfair.it - Patrick Schwarzenegger, angelo custode e cheerleader della moglie Abby Champion alla sfilata di Victoria’s Secret

Leggi anche questi approfondimenti

patrick schwarzenegger angelo custodePatrick Schwarzenegger, angelo custode e cheerleader della moglie Abby Champion alla sfilata di Victoria’s Secret - Un mese dopo il matrimonio, l’attore di White Lotus ha trasformato la passerella della moglie in un momento di pura celebrazione romantica. Secondo vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Patrick Schwarzenegger Angelo Custode