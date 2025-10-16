Pathos Edizioni | la casa editrice che porta gli autori al Salone di Torino

Ilblogdigio.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel panorama editoriale italiano Pathos Edizioni non si limita a pubblicare libri, ma costruisce autori. Un concetto che va oltre la semplice stampa del manoscritto, puntando sulla crescita personale e professionale di chi sceglie di affidarle la propria opera. Il cuore della proposta Pathos è un’opportunità che ogni scrittore sogna: la presenza al Salone Internazionale . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Pathos Edizioni Casa Editrice