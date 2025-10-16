Pathos Edizioni | la casa editrice che porta gli autori al Salone di Torino
Nel panorama editoriale italiano Pathos Edizioni non si limita a pubblicare libri, ma costruisce autori. Un concetto che va oltre la semplice stampa del manoscritto, puntando sulla crescita personale e professionale di chi sceglie di affidarle la propria opera. Il cuore della proposta Pathos è un’opportunità che ogni scrittore sogna: la presenza al Salone Internazionale . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
Approfondisci con queste news
Pathos Edizioni si distingue per una visione audace e concreta: non solo pubblicare libri, ma costruire autori. E lo fa con una proposta che non ha eguali nel Paese. https://italianinews.com/2025/10/pathos-edizioni-la-casa-editrice-che-ti-porta-al-salone-di-torin - X Vai su X
Anche domani Vi aspettoamo a Treviso presso Libri in Cantina con Pathos Edizioni Cinzia Ceriani e Marco Gallo allo stand e i nostri Autori per il firmacopie Daniele Tenzon Franco Lovato e Daniele Colasuonno e anche Marco Gallo naturalmente. - facebook.com Vai su Facebook