Patenti truccate condannato a 7 anni il regista delle licenze facili

Genovatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette anni e un mese di reclusione per Salvatore Ventura, tre anni e dieci mesi per Vincenzo D’Oro, titolare dell’autoscuola Pegli: sono le principali condanne pronunciate oggi dal tribunale di Genova nella maxi inchiesta sulle patenti truccate.Un sistema per superare l’esame con. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

