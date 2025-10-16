Patenti truccate condannato a 7 anni il regista delle licenze facili
Sette anni e un mese di reclusione per Salvatore Ventura, tre anni e dieci mesi per Vincenzo D’Oro, titolare dell’autoscuola Pegli: sono le principali condanne pronunciate oggi dal tribunale di Genova nella maxi inchiesta sulle patenti truccate.Un sistema per superare l’esame con. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
