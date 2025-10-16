Inter News 24 Le parole di Federico Pastorello, noto procuratore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Federico Pastorello ha parlato ad AS del trasferimento di Lukaku dall’ Inter al Chelsea. CALCIO SAUDITA OGGI – Al di là dell’aspetto economico, il divario tra la Saudi Pro League e il calcio europeo si è molto ridotto. I club arabi hanno mantenuto i loro impegni, investendo in strutture, stadi, staff tecnico e assistenza medica. La passione è incredibile e l’energia con cui affrontano trattative e acquisizioni è davvero accattivante. Oggi i calciatori sono molto più disposti a trasferirsi lì rispetto ad altre città europee, anche senza guadagnare cifre spropositate. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pastorello: «Non avrei dovuto riportare Lukaku al Chelsea dall’Inter. Oggi c’è una grande differenza»