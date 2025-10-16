Pastorello | Non avrei dovuto riportare Lukaku al Chelsea dall’Inter Oggi c’è una grande differenza
Inter News 24 Le parole di Federico Pastorello, noto procuratore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Federico Pastorello ha parlato ad AS del trasferimento di Lukaku dall’ Inter al Chelsea. CALCIO SAUDITA OGGI – Al di là dell’aspetto economico, il divario tra la Saudi Pro League e il calcio europeo si è molto ridotto. I club arabi hanno mantenuto i loro impegni, investendo in strutture, stadi, staff tecnico e assistenza medica. La passione è incredibile e l’energia con cui affrontano trattative e acquisizioni è davvero accattivante. Oggi i calciatori sono molto più disposti a trasferirsi lì rispetto ad altre città europee, anche senza guadagnare cifre spropositate. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
Belluno. Vigile-del-fuoco muore a 29 anni in un tremendo scontro moto pick up addio a Daniel Pastorello - facebook.com Vai su Facebook