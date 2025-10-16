Pastorello e la vita del procuratore oggi | È più difficile Se una trattativa non si concretizza i giocatori cambiano agente
Federico Pastorello, uno degli agenti di calcio più rispettati d’Europa e agente di Lukaku e Meret, ha parlato ad As rivelando retroscena su un possibile trasferimento del belga e condividendo le sue opinioni sull’evoluzione del calcio moderno. Pastorello si considera più un uomo di calcio o un uomo d’affari? «Direi che mi definisco assolutamente un uomo di calcio. Mio nonno materno, ancora prima di mio padre, era presidente di una piccola società nella città dove sono nato, e poi mio padre ha avuto una carriera splendida tra Parma, Verona, Padova, Vicenza, Genoa e Lugano, con oltre 40 anni nel calcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Scopri altri approfondimenti
?Pastorello: "Quest'estate De Vrij ha avuto l'opportunità di andare via, ma ha scelto di rimanere all'Inter. Sia lui che Acerbi sono sereni: per i rinnovi se ne parlerà ad aprile come ha detto la società. Se potessero scegliere so che sarebbero contenti di rimaner - facebook.com Vai su Facebook
05-10-2025 XXVII Domenica del tempo Ordinario Anno C Modifichiamo la richiesta di doni materiali, seppur utili per la nostra vita, invocando il dono piú grande: la Fede che tutto puó Buona domenica a tutti? - X Vai su X
Pastorello e la vita del procuratore oggi: «È più difficile. Se una trattativa non si concretizza, i giocatori cambiano agente» - Federico Pastorello, uno degli agenti di calcio più rispettati d’Europa e agente di Lukaku e Meret, ha parlato ad As rivelando retroscena su un possibile trasferimento del belga e condividendo le sue ... Segnala ilnapolista.it