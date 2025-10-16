Pastorello e la vita del procuratore oggi | È più difficile Se una trattativa non si concretizza i giocatori cambiano agente

Federico Pastorello, uno degli agenti di calcio più rispettati d’Europa e agente di Lukaku e Meret, ha parlato ad As rivelando retroscena su un possibile trasferimento del belga e condividendo le sue opinioni sull’evoluzione del calcio moderno. Pastorello si considera più un uomo di calcio o un uomo d’affari? «Direi che mi definisco assolutamente un uomo di calcio. Mio nonno materno, ancora prima di mio padre, era presidente di una piccola società nella città dove sono nato, e poi mio padre ha avuto una carriera splendida tra Parma, Verona, Padova, Vicenza, Genoa e Lugano, con oltre 40 anni nel calcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

