passione per il delitto rassegna tutta in giallo

Una giornata dedicata a sentire raccontare storie di delitti risolti, misteri dove ogni dubbio trova una spiegazione e tutti i colpevoli scoperti. Da 24 anni, il festival di narrativa poliziesca La passione per il delitto, porta a Villa Greppi di Monticello gli autori di appassionanti storie gialle e nere, che da mattina a sera si dedicano al pubblico e svelano i retroscena dei loro ultimi romanzi. Domenica si parte alle 11.30 con i primi 3 titoli: Emilio Martini (le sorelle Elena e Michela Martignoni), con "La numero uno", Ilaria Riboldi, "La coscienza del rospo" e Rosa Teruzzi, "La giostra delle spie", presentate da Loretta Molinari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

