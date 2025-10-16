Passione per il delitto Rassegna tutta in giallo
Una giornata dedicata a sentire raccontare storie di delitti risolti, misteri dove ogni dubbio trova una spiegazione e tutti i colpevoli scoperti. Da 24 anni, il festival di narrativa poliziesca La passione per il delitto, porta a Villa Greppi di Monticello gli autori di appassionanti storie gialle e nere, che da mattina a sera si dedicano al pubblico e svelano i retroscena dei loro ultimi romanzi. Domenica si parte alle 11.30 con i primi 3 titoli: Emilio Martini (le sorelle Elena e Michela Martignoni), con "La numero uno", Ilaria Riboldi, "La coscienza del rospo" e Rosa Teruzzi, "La giostra delle spie", presentate da Loretta Molinari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
? Delitto risolto! Ieri sera è andata in scena una notte piena di misteri, indizi nascosti, sospetti… e colpi di scena! Tanti auguri @risatissima e grazie a tutte e tutti i partecipanti per aver giocato con noi, con passione, creatività e un ottimo fiuto investigativo - facebook.com Vai su Facebook
"Bella, indimenticabile Kizzy. Amore. Passione. Omicidio!" #Lettori, #lettura, EVOLUTION OF A SAD WOMAN #mistero #suspense #ilthriller #romanza #libri at #Amazon #Italy. GL #Rome #Bari #Venice #Florence #Milan #Vatican #stoleggendo #leggere http:// - X Vai su X
“Passione per il delitto“. Rassegna tutta in giallo - Una giornata dedicata a sentire raccontare storie di delitti risolti, misteri dove ogni dubbio trova una spiegazione e tutti ... Secondo ilgiorno.it