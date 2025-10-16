Passi da gigante per lo stadio della Roma Al via la Festa del Cinema ASCOLTA il podcast di oggi 16 ottobre

Romatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolta qui la puntata di oggi di RomaTodaily  Le notizie di oggi, giovedì 16 ottobre, a Roma, lette e commentate da Matteo Torrioli e Valerio Valeri nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Amazon Music, Apple Podcast e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

passi gigante stadio romaStadio della Roma, Pietralata avanza passo dopo passo - coordinata dal Direttore generale capitolino Albino Ruberti – con Assessori e tecnici d ... ilromanista.eu scrive

Stadio della Roma, passi avanti. Potrebbe ospitare gli Europei 2032 - L'incontro è avvenuto tra il sindaco Gualtieri, la Federcalcio, la Uefa e i Friedkin, proprietari del club giallorosso che è in procinto di costruire un impianto a Pietralata, su terreni comunali. Si legge su romatoday.it

ROMA, ACCORDO: LO STADIO SI FA. Ma il progetto è ridotto del 50 % - È arrivato il giorno dell'incontro in Campidoglio tra il comune di Roma e i proponenti per la costruzione del nuovo stadio del club giallorosso. Come scrive calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Passi Gigante Stadio Roma