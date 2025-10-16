Passa col rosso davanti alla polizia locale | scatta la confisca dell’auto era senza patente

Milanotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima ha “bruciato” un semaforo rosso, poi è scattato l’alt dalla polizia locale e per lui (senza patente dal 2018) è scattata la confisca dell’automobile. È successo a Rho, hinterland nord-ovest di Milano, nella giornata di mercoledì 15 ottobre.Il semaforo bruciatoTutto è accaduto intorno in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Passa col rosso in via Appia Nuova, scappa dalla polizia e provoca un incidente - Passa col rosso su via Appia Nuova e scappa a tutta velocità seminando il panico nel quartiere Appio- Segnala fanpage.it

Roma, passa col rosso in fuga dalla Polizia locale e provoca un incidente [VIDEO] - Ha seminato il panico sfrecciando ad alta velocità tra le strade del quartiere Appio- Come scrive motorionline.com

Roma, passa col semaforo rosso e si schianta contro un autocarro, denunciata 23enne - Ha ignorato il semaforo rosso su via Appia Nuova e si è data alla fuga per evitare un controllo della Polizia Locale. Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Passa Rosso Davanti Polizia