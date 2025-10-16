Paspardo | Sagra della Castagna

Bresciatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 e domenica 19 ottobre, Paspardo si trasforma in un centro pulsante di comunità, cultura e gusto con la tradizionale Sagra della Castagna. Due giornate ricche di atmosfera autunnale, che uniscono il sapore genuino dei piatti a base di castagne con musica, spettacoli, animazione e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Paspardo: Sagra della Castagna - Sabato 18 e domenica 19 ottobre, Paspardo si trasforma in un centro pulsante di comunità, cultura e gusto con la tradizionale Sagra della Castagna. Da bresciatoday.it

Sabato e domenica la Festa della castagna a Paspardo con il Cras - Sabato 18 ottobre, dalle 14 alle 23, e domenica 19 ottobre, dalle 9 alle 20,00 il Cras - Lo riporta quibrescia.it

paspardo sagra castagna56^ Sagra della Castagna a cura del Gruppo Alpini Cicagna con musica e giochi per bambini - A Cicagna torna l'appuntamento con la tradizionale Sagra della Castagna a cura del Gruppo Alpini, giunta alla 56^ edizione. Come scrive genovatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Paspardo Sagra Castagna