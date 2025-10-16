Parte il primo Fam Trip tour per far conoscere agli operatori del settore le proposte di viaggio in moto

Riminitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la visita al museo dedicato a Marco Simoncelli di Coriano prende avvio, da venerdì (17 ottobre) sino a domenica 19, il Fam Trip, promosso da Visit Romagna dedicato ai tour operator specializzati in viaggi in moto che ha l’obiettivo di far conoscere direttamente agli operatori del settore le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

