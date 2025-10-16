Tutto pronto per i primi appuntamenti letterari proposti nell’ambito di ‘Agorà OFF’, dieci giorni diffusi sul territorio, sparsi tra le librerie e i luoghi simbolo di Cesena, che di fatto precederanno ‘Agorà Festival’, l’iniziativa progettata e organizzata dagli Editori Laterza e promossa dal Comune di Cesena, nell’ambito di Forlì-Cesena per la Cultura 2028, che si svolgerà dal 24 al 26 ottobre. Si parte domani alle 17 alla libreria Viale dei Ciliegi 17, con Vittorio Severi, pedagogista, già allievo e collaboratore di Andrea Canevaro, che presenterà ‘Andiamo oltre. Accogliere le sfide educative con una pedagogia istituzionale’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parte ’Agorà Off’, dieci giorni di incontri letterari diffusi