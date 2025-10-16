Parolin a Roccella | ad Auschwitz non si va in gita Lei | è quello che ho detto
No, ad Auschwitz non si va in gita. Parola della Santa Sede. Sulle dichiarazioni del ministro della Famiglia, Eugenia Roccella, che nei giorni scorsi ha fatto discutere, considerando i viaggi delle scolaresche nel campo di sterminio delle "gite scolastiche" funzionali "a dire che l’ antisemitismo appartiene solo al fascismo", interviene il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin. E l’esponente del governo, spesso in sintonia con le istanze dei pro life cattolici, non si scompone. Anzi, si dice in linea con il braccio destro del Papa. "Certamente ad Auschwitz non si va in gita, si va per fare memoria di una tragedia immane che ha colpito il popolo di Israele e deve rimanere un monito per tutti noi di fronte anche alla crescita dell’antisemitismo": è quanto sostenuto ieri, a margine di un evento all’Ambasciata di Italia presso la Santa Sede, dal cardinale Parolin, interpellato dai cronisti sulle dichiarazioni della ministra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
