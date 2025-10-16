Parma Water Blitz | i ' cittadini scienziati' rilevano che il 60% di fiumi e torrenti locali è inquinato

Nelle giornate dal 10 al 13 ottobre, cittadini e associazioni locali hanno preso parte a una grande iniziativa di scienza partecipata: il Parma Water Blitz, dedicato al monitoraggio della qualità degli ecosistemi d’acqua dolce del territorio.Un successo di partecipazioneCirca 300 persone hanno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

parma water blitz cittadiniParma Water Blitz: i 'cittadini scienziati' rilevano che il 60% di fiumi e torrenti locali è inquinato - Nelle giornate dal 10 al 13 ottobre, cittadini e associazioni locali hanno preso parte a una grande iniziativa di scienza partecipata: il Parma Water Blitz, dedicato al monitoraggio della qualità ... Come scrive parmatoday.it

