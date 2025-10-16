Parma-Suzzara le porte dei treni che si incastrano sui marciapiedi

Parmatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le porte dei treni si incastrano sui marciapiedi della linea ferroviaria Parma-Suzzara, rendendo così difficoltosa la partenza dei convogli, in ritardo anche per questo motivo. A rivelarlo è il giornalista Michele Bianchi, che ha mostrato le immagini nel corso di una videodenuncia. Continua il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

parma suzzara porte treniParma Suzzara: il disagio quotidiano dei pendolari tra ritardi e porte incastrate. (Video denuncia) In evidenza -  Dalle Video denunce di Michele Bianchi alla interrogazione regionale di Priamo Bocchi VlÐ?ø Ð?????l? di Michele Bianchi Parma, 15 ottobre 2025 - Da gazzettadellemilia.it

parma suzzara porte treniLa “APP” di Trenitalia annuncia il fermo dei treni… ma non è vero In evidenza - Tanto ieri mattina quanto stamattina la “app ufficiale” di Trenitalia annunciava che i treni 903 ... Riporta gazzettadellemilia.it

Treni Parma-Suzzara, esposto di Uil: "Ritardi e aggressioni sui mezzi" - Suzzara, che interessa anche i paesi reggiani fra Brescello e Luzzara, non resta isolato alle proteste ormai costanti dei viaggiatori. Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Parma Suzzara Porte Treni