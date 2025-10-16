Parma-Suzzara Bocchi | Porte dei treni incastrati nelle banchine e lunghe code sui marciapiedi
Dopo la denuncia della situazione che si verifica lungo la linea ferroviaria Parma-Suzzara il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Priamo Bocchi ha presentato un'interrogazione in Regione. “Non bastavano i continui ritardi e le cancellazioni improvvise. Ora i pendolari della Parma-Suzzara. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Parma Suzzara: il disagio quotidiano dei pendolari tra ritardi e porte incastrate. (Video denuncia) ... https://gazzettadellemilia.it/motori/item/51373-parma-suzzara-il-disagio-quotidiano-dei-pendolari-tra-ritardi-e-porte-incastrate-video-denuncia… - X Vai su X
Parma Suzzara: il disagio quotidiano dei pendolari tra ritardi e porte incastrate. (Video denuncia) In evidenza - Dalle Video denunce di Michele Bianchi alla interrogazione regionale di Priamo Bocchi VlÐ?ø Ð?????l? di Michele Bianchi Parma, 15 ottobre 2025 - Si legge su gazzettadellemilia.it
Sul bus senza biglietto e aggressivi: L’appello: «Mandate i controllori sulla Parma-Suzzara» - Suzzara, il servizio sostitutivo su gomma attivato per la linea ferroviaria dove sono in corso lavori di ammodernamento continua a funzionare regolarmente grazie all’impegno ... Come scrive msn.com