Parma-Suzzara Bocchi | Porte dei treni incastrati nelle banchine e lunghe code sui marciapiedi

Parmatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la denuncia della situazione che si verifica lungo la linea ferroviaria Parma-Suzzara il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Priamo Bocchi ha presentato un'interrogazione in Regione. “Non bastavano i continui ritardi e le cancellazioni improvvise. Ora i pendolari della Parma-Suzzara. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

parma suzzara bocchi porteParma Suzzara: il disagio quotidiano dei pendolari tra ritardi e porte incastrate. (Video denuncia) In evidenza -  Dalle Video denunce di Michele Bianchi alla interrogazione regionale di Priamo Bocchi VlÐ?ø Ð?????l? di Michele Bianchi Parma, 15 ottobre 2025 - Si legge su gazzettadellemilia.it

Sul bus senza biglietto e aggressivi: L’appello: «Mandate i controllori sulla Parma-Suzzara» - Suzzara, il servizio sostitutivo su gomma attivato per la linea ferroviaria dove sono in corso lavori di ammodernamento continua a funzionare regolarmente grazie all’impegno ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Parma Suzzara Bocchi Porte