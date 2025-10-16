Parma escalation di violenza | servono più controlli

“Risse continue in Oltretorrente, questa volta nuovamente in via Imbriani, aggressioni in pieno giorno, e ora anche un video che circola sui social con due ragazzine giovanissime che si picchiano, mentre altre coetanee incitano urlando ‘picchiala più forte’. È l’immagine di una città dove la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Processo Petrolini, l'accusa incalza: "Omicidi ad escalation, agiva come un serial killer" https://www.parmapress24.it/2025/10/06/processo-petrolini-laccusa-incalza-omicidi-ad-escalation-agiva-come-un-serial-killer/ - facebook.com Vai su Facebook

Cagliari: Pisacane, 'Parma gara dura, servono coraggio e lucidità' - spiega l'allenatore del Cagliari nella conferenza stampa della vigilia - Secondo ansa.it

Parma, notte di violenza in casa: litiga col fidanzato e gli lancia candeggina addosso - A Parma, una lite domestica tra una 39enne di origini dominicane e il fidanzato bielorusso è degenerata in violenza: la donna lo ha colpito con un bastone, brandito un coltello e gli ha lanciato ... Scrive fanpage.it