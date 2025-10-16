Parlamento greco vota per giornata lavorativa di 13 ore ‘è schiavitù’
Il parlamento ellenico si appresta a votare un controverso disegno di legge che permette, a determinate condizioni, una giornata lavorativa di 13 ore. Una riforma che promuove il “lavoro giusto e flessibile per tutti”, a detta del governo conservatore di Nea Dimokratia, mentre per i sindacati greci legittima “la schiavitù retribuita”. Il partito al governo, forte. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
