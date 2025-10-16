Parla l' ex di Pamela Genini | Lui l' aveva costretta a cambiare vita
AGI - "Le aveva fatto lasciare il lavoro, l'aveva costretta a cambiare radicalmente le abitudini di vita, non le permetteva di vedere le amiche e nemmeno di contattarle per telefono, l 'aveva aggredita e minacciata di morte". F.D. è l'ex fidanzato di Pamela Genini, l'ultima persona con cui la giovane donna ha parlato lasciandole intendere di essere in pericolo mentre Gianluca Soncin era in casa sua col coltello col quale l'avrebbe uccisa. F.D.è anche il testimone che ha messo a verbale i contorni del "quadro agghiacciante", lo definiscono gli inquirenti, entro i quali la storia tra i due è finita in un imbuto di violenza, con tante 'bandiere rosse' di pericolo che sventolavano in modo sinistro. 🔗 Leggi su Agi.it
