Parla l’ex di Pamela che ha lanciato l’allarme | Aveva paura di Soncin

“Ieri sera mi ha chiamato, le sue ultime parole sono state ‘aiuto, aiuto, aiuto, è un pazzo, ha fatto il doppione delle chiavi, ho paura’. Mi ha detto di chiamare la polizia. Loro sono intervenuti subito, ma non hanno fatto in tempo a fermare la furia omicida di questo mostro”.L’inferno di Pamela. 🔗 Leggi su Milanotoday.it