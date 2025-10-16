Parcheggia nel cortile di casa l’auto si muove e investe la figlia Grave ragazzina di 13 anni
Rufina (Firenze), 16 ottobre 2025 – Paura per un incidente avvenuto a Rufina nella serata del 15 ottobre. Una ragazzina di 13 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita dall’auto della madre, una Jeep, parcheggiata nel cortile di casa. Secondo le prime informazioni la donna ha posteggiato l'auto che poi si è mossa travolgendo la figlia tredicenne. La ragazzina è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Santissima Annunziata in condizioni gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. In base a quanto ricostruito dai carabinieri, l'auto non avrebbe avuto il freno a mano tirato. La vettura si è così mossa travolgendo la 13enne. 🔗 Leggi su Lanazione.it
